Лена Катина высказалась о подозрительной смерти оператора «Тату»

Бывшая вокалистка группы «Тату» (t.A.T.u.) Лена Катина высказалась о подозрительной смерти видеооператора Валентина Матвеева, работавшего с дуэтом в начале их карьеры. Певица выступила в эфире передачи «Пусть говорят», опубликованном на YouTube.

Отмечается, что Матвеев скончался в своей квартире в середине октября, тело погибшего 5 ноября нашла его сестра. Официальной причиной смерти оператора стал суицид.

Незадолго до кончины Матвеева к бывшему продюсеру группы «Тату» Ивану Шаповалову обратился неизвестный человек с просьбой идентифицировать оператора на общей фотографии с Леной Катиной. Шаповалов отказался это сделать.

Ведущий передачи Дмитрий Борисов высказал предположение, что за оператором мог охотиться «какой-нибудь отвергнутый фанат Лены Катиной, который приревновал». Он расспросил о произошедшем Катину.

«Мы работали очень давно и совсем недолго, и я, честно говоря, не понимаю, почему именно моих поклонников в этом обвиняют. Мне кажется, что уже как-то не очень актуально это было бы», — отметила певица.

В августе бывшая солистка «Тату» Юлия Волкова рассказала о сломавшем ей челюсть «нерусском мужчине».