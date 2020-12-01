Учитель впервые прокомментировал свою стрельбу в школе Нальчика

Учитель истории Заурбек Мальбаков, который устроил стрельбу в школе в Нальчике из-за девятиклассника, впервые прокомментировал произошедшее. Запись его речи опубликована в Telegram-канале Baza.

По словам педагога, ученик ему никогда не нравился и в классе он всегда был источником негатива, но классный руководитель попросил его относиться к мальчику снисходительно, потому что «отец у него погиб в известных событиях в 2005 году». Речь идет об участии родителя в нападении боевиков на Нальчик 13 октября.

Мальбаков отметил, что старался помогать школьнику, ставил оценки, не критиковал. Однажды преподаватель сделал замечание всему классу за то, что ученики затягивают урок и сидят в телефонах. На это девятиклассник возмутился, заявив, что учитель кричит. «Я тебе сейчас дам! Как ты разговариваешь с учителем?» — ответил учитель. На это мальчик пообещал, что придет его дядя и разберется с педагогом.

Нападение на педагога в Нальчике произошло 27 октября. Дядя и еще один родственник подростка пришли в школу и напали на учителя — они вытащили преподавателя с урока и начали избивать. Тот смог выбежать на улицу и взять травматический пистолет в своей машине. Потом он вернулся, открыл стрельбу и позвонил в полицию. Один из нападавших получил ранение в грудь. Они пытались скрыться, но полицейские задержали их. Учитель был госпитализирован с травмами средней степени тяжести.

По версии следователей, конфликт произошел из-за разногласий по учебному вопросу между школьником и учителем. Инициатором ссоры был не Мальбаков. Заведено дело о хулиганстве.