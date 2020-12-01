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Операцию по извлечению погибшего в Чечне фотографа показали на видео

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ГУ МЧС по Чечне опубликовало видео операции по извлечению и транспортировке тела погибшего российского фотографа Саид-Хусейна Царнаева. Кадры размещены в Instagram-аккаунте ведомства.

Поясняется, что Царнаев погиб, сорвавшись в пропасть во время съемки недалеко от развалин древнего села Никарой Галанчожского района. В поисковой операции участвовали спасатели МЧС, пожарные, сотрудники МВД и военнослужащие пограничной службы. Их работа осложнялась труднодоступностью места: большую часть пути нужно было проделать пешком. Кроме того, в этой местности не ловит мобильный телефон. Царнаев работал фотокорреспондентом во время первой и второй чеченских войн.

Саид-Хусейн Царнаев работал на фотослужбу агентства «Россия сегодня». Глава Чечни Рамзан Кадыров отметил, что смерть Царнаева стала большой потерей для российской фотожурналистики и чеченского народа.

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