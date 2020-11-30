Кадыров отреагировал на гибель российского фотографа в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на гибель фотографа Саида-Хусейна Царнаева, выразив соболезнования его родным и близким. Об этом он написал на своей странице во «ВКонтакте».

Он назвал погибшего талантливым и благородным человеком, который посвятил всю свою сознательную жизнь фотожурналистике. Кадыров подчеркнул, что Царнаеву удавалось передавать в своих работах важные детали, которые без его зоркого объектива так и остались бы незамеченными.

Кадыров отметил, что смерть Царнаева стала большой потерей для российской фотожурналистики и чеченского народа.

Фотограф Саид-Хусейн Царнаев погиб во время съемки в горах Итум-Калинского района Чечни. В поисковой операции участвовали сотрудники МЧС, полицейские и пограничники. Их работа осложнялась труднодоступностью места: большую часть пути нужно было проделать пешком. Кроме того, в этой местности не ловит мобильный телефон. Царнаев работал фотокорреспондентом во время первой и второй чеченских войн.