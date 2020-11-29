Российский фотограф погиб в Чечне

Российский фотограф Саид-Хусейн Царнаев погиб в горах Итум-Калинского района Чечни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

Царнаев погиб во время съемки. В поисковой операции участвовали сотрудники МЧС, полицейские и пограничники. Их работа осложнялась труднодоступностью места: большую часть пути нужно было проделать пешком. Кроме того, в этой местности не ловит мобильный телефон.

По данным «Грозный-информ», Царнаев работал фотокорреспондентом во время первой и второй чеченских войн. «Благодаря его работе у чеченцев есть фотоистория того периода — снимки, облетевшие весь мир. Разрушенная республика и постепенное восстановление, происходившее при первом президенте ЧР, Герое России Ахмат-Хаджи Кадырове и главе Чеченской Республики, Герое России Рамзане Кадырове», — говорится в сообщении агентства.

Ранее, в сентябре, сообщалось о смерти Владимира Мусаэльяна — личного фотографа генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева. Почти 60 лет фотограф проработал в ТАСС. В агентстве его назвали живой легендой и примером профессионализма.