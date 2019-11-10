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Умер автор первых обложек The Beatles

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Умер фотограф Роберт Фриман, чьи снимки были использованы в оформлении обложек четырех альбомов The Beatles. Об этом сообщается на официальном сайте группы.

Ему было 82 года.

Одним из его наиболее запоминающихся снимков является черно-белый портрет четверки к альбому With the Beatles. Кадр оказался настолько выразительным, что съемку долгое время воспринимали как сложную и кропотливую работу. По воспоминаниям Пола Маккартни, Фриман просто выстроил музыкантов в коридоре гостиницы и сфотографировал их только при свете из окна.

Также Фриман создал для группы обложки альбомов Rubber Soul, Beatles for sale и Help!.

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