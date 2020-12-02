Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко ушла на самоизоляцию после контакта с зараженным COVID-19, сообщает РИА Новости в среду, 2 декабря.

Спикер продолжает работать в удаленном режиме.

Ранее в среду стало известно, что коронавирусной инфекцией заразился глава Счетной палаты России Алексей Кудрин. Он описал свое самочувствие словом «сносно». Кудрин также находится на самоизоляции.

18 ноября депутат Госдумы Виталий Милонов рассказал о положительном тесте на коронавирус. По его словам, к тому времени он уже находился на самоизоляции в течение пяти дней.

В мае этого года коронавирусом заразился российский премьер-министр Михаил Мишустин. Его лечение заняло около трех недель, по истечении этого срока он вернулся к работе.