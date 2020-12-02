Ингушетия закупит два автоклуба

Республика Ингушетия закупит в 2022 году два многофункциональных передвижных культурных центра (автоклуба) для удаленных сел. Об этом глава регионального Минкульта Темерлан Дзейтов сообщил «Интерфаксу».

«Жителям, непосвященным в детали, может показаться, что это с виду обычный фургон. На деле — культурный трансформер. Он может превратиться в театральную сцену, концертный зал, кинотеатр или библиотеку», — объяснил чиновник.

Автоклубы будут использоваться для населенных пунктов, в которых нет домов культуры.

В нацпроект «Культура» включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Согласно его целям, до 2030 года планируется также создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.