Полностью обнаженная девушка прокатилась по Лондону на велосипеде

Жительница Лондона, Великобритания, проехала 16 километров на велосипеде по городу, будучи полностью обнаженной. Как сообщает LADBible, она сделала это ради сбора денег для фонда по предотвращению самоубийств.

Керри Барнс (Kerri Barnes) почувствовала себя обязанной совершить какой-то поступок после того, как увидела шокирующую статистику по росту числа психических заболеваний. Также она хотела почтить память двоюродной сестры, покончившей с собой. Ее сосед по комнате в шутку предложил ей прокатиться по Лондону на велосипеде голышом, и девушка решила, что это хорошая идея.

Друзья и семья Барнс поначалу сочли план безумным, но все же поддержали англичанку. В преддверии велопробега девушка несколько раз приняла холодный душ, чтобы подготовиться к низким температурам, но это не слишком ей помогло.

«Черт побери, было холодно!» — описала Барнс свои впечатления от акции, которая прошла в воскресенье, 29 ноября. Тем не менее, она отметила, что ей было очень весело, а окружающие поддерживали ее — ей ненадолго составили компанию роллеры, а проезжавшие мимо водители опускали стекла и кричали ей вслед подбадривающие слова.

«На Даунинг-стрит женщина-полицейский верхом на лошади даже угрожала мотоциклисту, когда он достал свой телефон, чтобы сделать снимок», — поделилась впечатлениями Барнс.

Она собрала уже семь тысяч фунтов (711 тысяч рублей), но надеется, что удастся набрать еще больше. Все деньги будут переданы в фонд MIND, занимающийся проблемами психического здоровья и предотвращением суицидов.

Ранее сообщалось, что любительницы активного отдыха из английского графства Нартамберленд снялись без одежды для благотворительного календаря. Выручку поделят благотворительная организация FACT, помогающая больным раком, и добровольцы-горноспасатели из Northumberland Mountain Rescue.