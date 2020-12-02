Голую блогершу обнаружили мертвой при загадочных обстоятельствах

Американская блогерша Алексис Шарки (Alexis Sharkey) была обнаружена мертвой на дороге. Как сообщает сайт местного телеканала Click2Houston, голое тело 26-летней девушки нашли при загадочных обстоятельствах.

По словам матери погибшей, дочь познакомилась с Томом Шарки около года назад и вскоре пара поженилась. Вместе они переехали в город Хьюстон штата Техас в январе этого года. С того момента девушка целиком и полностью занималась собственными блогами в Instagram и TikTok.

Мать рассказала, что о пропаже дочери стало известно ночью 28 ноября. Муж дочери и друзья позвонили ей и сообщили неприятное известие и то, что они уже обратились в полицию. Полицейские 30 ноября рассказали, что день назад водитель грузовика увидел на дороге в кустах труп девушки.

Сотрудники провели ДНК-тест, который подтвердил, что это именно Алексис Шарки. «То, в каком состоянии ее нашли — мой ребенок такого бы с собой не сделал. Это вообще не имеет смысла. Я уверена, что здесь что-то нечисто», — добавила мать. Делом занимаются в том числе криминалисты. Тело находилось примерно в четырех минутах езды от дома пары.

Одна из подруг девушки на условиях анонимности рассказала The Daily Beast, что девушка не могла самостоятельно перестать носить с собой смартфон, так как регулярно отвечала на сообщения. Также издание подчеркнуло, что Шарки собиралась развестись с мужем и девушка рассказывала подруге о физическом насилии со стороны супруга.

Шарки регулярно публиковала отчеты о поездках по разным курортам, а также рассказывала о различных способах улучшить здоровье и самочувствие. Последний пост блогерша сделала 22 ноября, рассказав о планах переехать в расположенный в Мексике древний город Тулум. У нее было около 21 тысячи поклонников в Instagram и почти 55 тысяч — в TikTok.