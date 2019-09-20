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Девочка последовала кулинарному совету из интернета и погибла

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Девочка по имени Жеже (Zhezhe) из Китая погибла, пытаясь скопировать метод приготовления попкорна, показанный популярной китайской блогершей Мис Йе (Ms Yeah). Об этом пишет «Би-Би-Си».

По данным издания, 14-летняя Жеже с ее 12-летней подругой Сяоюй (Xiaoyu) хотели приготовить попкорн в алюминиевой банке, как это делала Мис Йе. Однако блогерша заявила, что девочки не полностью скопировали способ, показанный в ее видео, а использовали другой метод.

По словам Мис Йе, для своего видео она использовала одну алюминиевую банку, в которую положила зерна попкорна, и спиртовку (горелку с резервуаром для спирта — прим. «Ленты.ру»), которая должна была разогревать банку. Как утверждает блогерша, у девочек было две металлических банки и не было спиртовки, поэтому они разогревали спирт прямо в банках. Они залили его туда, когда рядом был открытый огонь. Искра попала в стоявший рядом контейнер с техническим спиртом, и он взорвался.

Девочки получили сильные ожоги. У Жеже обгорело 96 процентов тела, и она умерла в больнице. Сяоюй пострадала меньше: у нее обгорело 13 процентов тела. Выжившему подростку потребуется пластическая операция.

Блогерша согласилась выплатить семьям погибшей и пострадавшей компенсацию. Ее размер не уточняется.

Мис Йе известна роликами, в которых она готовит еду необычными способами. Например, в одном из своих видео она жарит рыбу на утюге. На нее подписаны больше 15 миллионов человек.

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