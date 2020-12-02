Четверых несовершеннолетних обвинили в изнасиловании женщины

Четверых несовершеннолетних арестовали по подозрению в изнасиловании 21-летней женщины в английском городе Шэффилд. Самому младшему из предполагаемых участников преступления 13 лет, пишет Daily Mail.

Полиция Южного Йоркшира начала расследование после сообщений об инциденте в парке Хай-Хейзелс (High Hazels). По предварительной версии, подростки напали на местную жительницу 23 ноября около шести часов вечера, когда уже было темно. «По подозрению в совершении преступления задержаны четверо мальчиков в возрасте 13, 14, 15 и 16 лет. В настоящий момент они находятся под стражей», — сообщил представитель правоохранительных органов.

Детали произошедшего не уточняются.

24 ноября сообщалось, что двоих россиян посадили за групповые изнасилования девственниц из соцсетей. Мужчины признаны виновными в групповых изнасилованиях шести потерпевших, а также в мошенничестве. Их приговорили к 12 и 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима.