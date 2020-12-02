Китай запретил российским перевозчикам летать в страну из-за заразных пассажиров

Власти Китая запретили двум российским авиакомпаниям совершать полеты в страну из-за массового заражения пассажиров коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Управления гражданской авиации КНР.

По информации источника, на рейсах этих перевозчиков, которые осуществлялись в ноябре, было зафиксировано в общей сложности 17 случаев инфицирования.

В частности, на борту самолета «Икар» (Pegas Fly), совершавшего перелет из Москвы в Чжэнчжоу, было выявлено семь пассажиров с положительным тестом на коронавирус, а на борту лайнера Azur Air, летевшего из Москвы в Сямэнь, — 10 пассажиров.

В рамках мер по борьбе с распространением эпидемии полеты этих перевозчиков в Китай временно приостановлены на одну неделю с 7 декабря и на четыре недели с 7 декабря соответственно.

26 ноября сообщалось, что рейс авиакомпании «Икар» (Pegas Fly) из Москвы в китайский город Чжэнчжоу (провинция Хэнань) отменили из-за необъяснимых анализов у почти 200 пассажиров. Посольство Китая в России попросило авиаперевозчика провести повторное тестирование и надлежащим образом разместить застрявших в Москве граждан.