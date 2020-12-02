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Смертность от коронавируса превысила смертность от гриппа и пневмонии в Британии

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Фото: Neil Hall / Reuters

Смертность от коронавируса превысила смертность от гриппа и пневмонии в Британии в восемь раз. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Национальной статистической службы страны.

За неделю с 14 по 20 ноября от осложнений, вызванных COVID-19, погибли 2697 человек. За ту же неделю умерли 2605 человек, болевших гриппом или пневмонией: однако эти болезни назвали причиной смерти только в 280 случаях. По Англии и Уэльсу за это время зафиксировали на 20 процентов больше смертей, чем за последние пять лет.

По последним данным, в Великобритании 1,6 миллиона зараженных коронавирусом. 59 тысяч человек погибли от осложнений.

1 декабря сообщалось, что в Японии число смертей от коронавируса за все время пандемии не превысило число самоубийств за один осенний месяц. По мнению экспертов, это говорит о том, что в будущем в других странах может также наблюдаться рост числа самоубийств.

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