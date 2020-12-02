В Германии объявили войну Tesla

В Германии крупнейший местный профсоюз работников металлургической промышленности IG Metall объявил войну главе Tesla Илону Маску, который строит в ФРГ свой первый европейский завод. Об этом пишет Bloomberg.

«Профсоюз пошел на конфликт с Маском, который либо подорвет амбиции американского миллиардера, либо снизит роль организации, долгие годы имевшей большое влияние на рынке автомобильной промышленности Германии», — пишет агентство. Причиной конфликта стало нежелание главы Tesla подписывать коллективный договор о зарплате, являющийся стандартным для ФРГ. Документ регулирует условия найма членов профсоюзов.

После того, как Tesla отказалась подписать соглашение и проигнорировала письмо профсоюза с просьбой о диалоге, активисты начали давить на компанию. Во время акции протеста в Берлине члены организации раскритиковали американского производителя электрокаров за то, что тот переманил главу местного завода Mercedes Рене Рейфа (Rene Reif). Один из лидеров профсоюза призвал Маска не демонизировать коллективный договор о зарплате, а рассматривать его как способ построить здоровые трудовые отношения в коллективе.

«Производителю автомобилей в Германии вредно находиться в постоянном конфликте с IG Metall. На стороне этого профсоюза организационная сила, деньги и опыт. Он может выдержать долгую борьбу», — отметил член Христианско-демократического союза Германии Кристиан Боймлер (Christian Bäumler), продвигающий профсоюзную повестку.

Завод Tesla в немецком регионе Бранденбург должен стать первым европейским предприятием для американской компании. Ожидается, что первые автомобили сойдут с конвейера завода летом 2021 года. Однако в ходе реализации проекта компания столкнулась с рядом проблем. Местные жители и экологи раскритиковали Tesla за вырубку лесов, а также выразили опасения по поводу нарушения водоснабжения в регионе.