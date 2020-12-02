«Газпром» поверил в ценность своего газа для Европы

Российский газовый монополист «Газпром» начал поставки топлива австрийской OMV по новому долгосрочному контракту. В компании верят, что факт подписания такого соглашения свидетельствует о сохранении востребованности российского сырья для Европы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление компании.

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Новый контракт компании подписали еще в октябре 2020 года, поставки начались с 1 декабря. «Этот новый долгосрочный контракт доказывает, что российский трубопроводный газ будет востребован в Европе еще многие годы», — заявила зампред правления, генеральный директор «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова.

Между тем в начале года аналитики отмечали, что «Газпром» ждут проблемы с перезаключением долгосрочных контрактов на поставки газа в страны ЕС. По мнению экспертов, истекающие в 2021-2024 годах соглашения партнеры могут не перезаключить, поскольку ценность российского топлива падает из-за снижения стоимости сжиженного природного газа (СПГ).

В марте «Газпрому» уже пришлось пойти на значительные уступки Болгарии, чтобы сохранить покупателя в лице Софии. Россия предоставила Bulgargaz скидку на топливо более чем в 40 процентов. В 2022 году «Газпром» потеряет покупателя в лице Варшавы. Менее чем через два года истекает соглашение на поставки газа в Польшу, которая не собирается продлевать сотрудничество. Вместо российского газа польская сторона собирается закупать американский СПГ.