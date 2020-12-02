Подруга умершей во время стрима девушки блогера рассказала об их отношениях

Подруга девушки, умершей во время стрима российского блогера Стаса Решетникова, известного под ником Reeflay, раскрыла «МК» подробности отношений пары.

Собеседница издания рассказала, что училась с погибшей Валентиной в Краснодаре. Два года назад та переехала в Москву. Девушка недавно потеряла мать и бабушку. «Где ее отец, мы пока не знаем, не можем с ним связаться», — рассказала она.

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Девушка призналась, что точно не знает, как Валентина познакомилась с блогером. По словам собеседницы газеты, когда она была в гостях у пары, то была в шоке от того, чем они занимаются.

Она заявила, что парень был жесток с Валентиной — грубил, оскорблял ее. «Я ее спрашивала: "Почему ты все это терпишь?" Она говорила, что любит его», — сказала подруга умершей. Она добавила, что у нее сложилось впечатление, что Валентина действительно любила блогера, а тот с ней просто дружил. Собеседница добавила, что Валентину это «достало», и она хотела съехать от парня.

При этом девушка заявила, что не знает о возможной беременности умершей подруги, так как у той были проблемы со здоровьем. «Как говорили врачи, шанс забеременеть был микроскопический», — отметила она.

Ранее стало известно, что подруга блогера Стаса Решетникова заявляла о беременности. Девушка в прямом эфире показывала свой живот и подчеркивала, что он округлился из-за беременности.

26-летняя девушка по имени Валентина вечером 1 декабря не смогла попасть в дом к Reeflay. По словам Решетникова, он выгнал ее на улицу, через несколько часов она скончалась от переохлаждения до приезда медиков. Погибшая — уроженка Краснодара Валентина Григорьева. Она неоднократно появлялась в предыдущих стримах Reeflay, где называла себя Валентиной Гениальной. В ночь на 2 декабря она также участвовала в стриме Решетникова, его участники за деньги выполняли задания зрителей в прямом эфире. Еще одна участница стрима по имени Марина писала в Instagram-сторис, что Валентину избивали так, что она «летала по всему дому и с крыши дома тоже».

Трансляция прервалась, блогер продолжил ее утром 2 декабря. Он показал, как принес тело девушки в квартиру и осознал, что она умерла. На камеру попал приезд скорой помощи, врач которой подтвердил, что девушка мертва. Вскоре в комнату зашел другой мужчина (предположительно, полицейский) и попросил «вырубить» трансляцию. На вопрос стримера о том, считают ли его виновным в произошедшем, незнакомец ответил: «Я не знаю, сейчас будем разбираться». После этого трансляция остановилась.