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В Турции сообщили о планах ИГ убить мэра Стамбула

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Экрем Имамоглу
Экрем Имамоглу
Фото: Globallookpress.com

Источники в МВД Турции сообщили о планах террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) убить мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Однако, как пишет NTV со ссылкой на главное управление безопасности (EGM) Турции, пока не было ни попыток убийства политика, ни арестов подозреваемых.

Вместе с тем в EGM заметили, что охрану мэра усилили.

В сентябре 2019-го Турция нашла связь оппозиции с террористами. Так, главу отделения оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) в Стамбуле Канан Кафтанчиоглу приговорили к 9 годам, 8 месяцам и 20 дням тюремного заключения по обвинению в пропаганде терроризма. Как заявила сама Кафтанчиоглу и ее соратники по НРП, решение суда политически мотивировано и на самом деле «было принято не в суде, а в администрации президента». Они считают, что такой шаг — месть властей страны за то, что член НРП Экрем Имамоглу летом 2019 года стал мэром Стамбула.

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