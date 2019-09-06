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Турция нашла связь оппозиции с террористами

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Канан Кафтанчиоглу

Главу отделения оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) в Стамбуле Канан Кафтанчиоглу приговорили к 9 годам, 8 месяцам и 20 дням тюремного заключения. Ее признали виновной по ряду статей, в том числе о пропаганде терроризма, сообщает агентство Anadolu.

Суд в турецкой столице на основании сообщений оппозиционерки в Twitter постановил, что она виновна в разжигании вражды в обществе, оскорблении главы государства и пропаганде терроризма. Вердикт был вынесен в отсутствие обвиняемой — сообщается, что она пока что не задержана.

Как заявляет сама Кафтанчиоглу и ее соратники по НРП, решение суда политически мотивировано и на самом деле «было принято не в суде, а в администрации президента». Они считают, что такой шаг — месть властей страны за то, что член НРП Экрем Имамоглу летом 2019 года стал мэром Стамбула, обойдя на выборах кандидата от партии президента Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщает Reuters

Выборы в столице Турции проходили дважды — в первый раз оппозиционер также одержал победу, но власти приняли решение отменить результаты выборов и провести голосование еще раз.

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