Иран возобновит ядерную деятельность. Об этом пишет РИА Новости.

Совет стражей конституции (специальный орган, рассматривающий законопроекты на соответствие конституции) утвердил постановление парламента. Теперь проект передадут правительству.

Он предполагает, что в стране смогут производить и накапливать 120 килограммов урана с уровнем обогащения 20 процентов в год. Таким образом, в стране будут производить оружейный уран. Напомним, что сейчас Иран обогащает уран на уровне 4 процентов. Помимо этого в стране планируют увеличить производство низкообогащенного урана до 500 килограммов в месяц.

В 2018 году США объявили о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Тегеран в свою очередь приостановил выполнение нескольких пунктов сделки, в рамках которой иранская ядерная программа должна быть серьезно сокращена (в частности, Иран должен вывезти за рубеж большую часть обогащенного урана и прекратить работы по его обогащению) в обмен на снятие ограничительных мер.