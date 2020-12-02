РУДН отчислил устроившего акцию в образе Христа у здания ФСБ россиянина

Активиста Павла Крисевича, который устроил акцию в образе Христа у здания ФСБ, отчислили из Российского университета дружбы народов (РУДН). Приказ об отчислении Крисевич опубликовал в Twitter.

В документе сказано, что обучающиеся обязаны выполнять нормы внутреннего распорядка вуза, которые активист нарушил, организовав акцию против политических репрессий. Также в приказе отмечается, что Крисевич оказал сопротивление сотрудникам полиции, направленным на пресечение его противоправных действий.

«Совершенный проступок не соотносится с моральным обликом будущего специалиста», — считают в вузе. Активиста также выселят из общежития.

В правозащитном проекте «Апология протеста» намерены оспорить в суде приказ ректора. По мнению правозащитников, отчисление за мирный протест нарушает права человека и правила внутреннего распорядка РУДН.

Ранее активиста Крисевича арестовали на 15 суток за акцию в образе Иисуса Христа напротив здания Федеральной службы безопасности России на Лубянке в Москве. Активист был привязан к кресту, у его ног дымились папки, имитирующие уголовные дела.