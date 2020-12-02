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Кремль ответил на вопрос о контактах Путина с заразившимся COVID-19 Кудриным

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Владимир Путин
Владимир Путин
Фото: пресс-служба Администрации президента РФ

У президента России Владимира Путина не было личных встреч с главой Счетной палаты Алексеем Кудриным, заразившимся коронавирусом. Таким образом ответили на соответствующий вопрос в Кремле, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что глава государства также не контактировал со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко, которая ушла на самоизоляцию после контакта с зараженным COVID-19.

Ранее Алексей Кудрин сообщил, что заразился коронавирусом. «Зацепило и меня: положительный тест на ковид», — написал Кудрин. По его словам, болезнь проходит сносно. Глава Счетной палаты самоизолировался и начал лечение.

Кроме того, стало известно, что на самоизоляцию ушла Валентина Матвиенко — причиной стал контакт с зараженным коронавирусом. Спикер Совфеда продолжает работать в удаленном режиме.

Ранее в ноябре о положительном тесте на коронавирус сообщил депутат Госдумы Виталий Милонов. По его словам, к тому времени он уже находился на самоизоляции в течение пяти дней. В мае этого года коронавирусом заразился российский премьер-министр Михаил Мишустин. Его лечение заняло около трех недель, по истечении этого срока он вернулся к работе.

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