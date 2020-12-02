В Госдуме и Совфеде ответили на призыв Санду о выводе миротворцев

Перспектив реализации идеи избранного президента Молдавии Майи Санду о выводе российских миротворцев из Приднестровья нет, заявил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. Его слова приводит «Газета.Ru» в среду, 2 декабря.

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«Мы на это не пойдем. Создать еще одну горячую точку, где будут страдать люди с русским паспортом, наверное, никто не позволит», — сказал он в ответ на призыв Санду о выводе миротворцев.

По словам сенатора, Санду делает популистские заявления «по заказу коллективного Запада» с целью создания вокруг России негативной повестки.

Первый заместитель председателя Госдумы по обороне Александр Шерин также считает, что добиться вывода российских войск Санду не сможет. Он отметил, что России следует более эффективно работать с русскими диаспорами на территории ныне независимых государств бывшего Советского Союза. По его мнению, именно «невнятная позиция Москвы на этот счет» провоцирует подобные заявления со стороны Санду.

В свою очередь, сенатор Алексей Пушков предупредил, что вывод российских войск грозит возобновлением конфликта в регионе. По его словам, именно российские миротворцы гарантируют мир.

Ранее в среду президент непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский заявил об отсутствии оснований для изменения действующего формата миротворческой операции. Он указал на политизированный характер заявлений избранного президента Молдавии.