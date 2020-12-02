В Госдепе смеялись над родимым пятном Горбачева и телом Ленина

Американские дипломаты хотели отправить тело основателя СССР Владимира Ленина в тур по штатам. Об этом свидетельствует архивный документ, опубликованный сайте Госдепартамента США, в котором представлены выдержки из подготовки американской стороны к переговорам с министром иностранных дел СССР Андреем Громыко в 1985 году.

Документ предназначался для внутреннего пользования. «У нас новое предложение: почему бы вам не отправить тело Ленина в США на гастроли. Прямо как выставка Тутанхамона», — иронично говорится в одном из его пунктов.

Также дипломаты упомянули бывшего президента Советского Союза Михаила Горбачева. «Если Советы демонтируют все SS-20 (ракетный комплекс средней дальности РСД-10 «Пионер» — прим. "Ленты.ру"), мы готовы стереть родимое пятно Горбачева на американских фотографиях», — шутили дипломаты.

Помимо этого, в документе представлено еще много колких замечаний американской стороны на различные темы, которые должны были обсуждаться на двусторонних переговорах: контроль над вооружениями, советская экономика и двусторонние экономические проблемы, региональные вопросы и так далее.