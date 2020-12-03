Мишустин объявил о решающем этапе в борьбе с коронавирусом

Премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о наступлении решающего этапа в борьбе с коронавирусом. Его слова приводит РИА Новости в четверг, 3 декабря.

Речь идет о массовой вакцинации населения. «Это решающий этап в борьбе с коронавирусом. Чем лучше мы его пройдем, тем скорее вернемся к нормальной обычной жизни и сможем без опасений общаться с нашими родными и близкими», — сказал премьер.

По его словам, регионы уже доложили о высокой готовности к началу масштабной вакцинации. Он призвал губернатор лично контролировать этот процесс, чтобы прививочная кампания была удобной и безопасной.