В российском городе взорвалась трикотажная фабрика

В Борисоглебске Воронежской области взорвалась трикотажная фабрика, пострадали пять женщин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя следственного управления СК по региону Ольгу Бовт.

По ее словам, в четверг, 3 декабря около 9:00 на фабрике произошло повреждение парогенератора, случился хлопок. В результате пострадали пять женщин, у них диагностированы сотрясения головного мозга, ушибленные раны, ушибы шейного отдела позвоночника.

Представитель приемного отдела районной больницы сообщил, что у одной женщины ожоги первой-второй степени на площади 2 процентов тела, остальных осматривают врачи.

Ранее в Челябинске на заводе пластиковых окон прогремел мощный взрыв. В момент аварии в помещении газовой котельной предприятия находились шесть человек. Четверо успели выбежать, двое остались под завалами.