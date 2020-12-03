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В российском городе взорвалась трикотажная фабрика

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Место происшествия
Место происшествия
Кадр: РИА Глас Медиа

В Борисоглебске Воронежской области взорвалась трикотажная фабрика, пострадали пять женщин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя следственного управления СК по региону Ольгу Бовт.

По ее словам, в четверг, 3 декабря около 9:00 на фабрике произошло повреждение парогенератора, случился хлопок. В результате пострадали пять женщин, у них диагностированы сотрясения головного мозга, ушибленные раны, ушибы шейного отдела позвоночника.

Представитель приемного отдела районной больницы сообщил, что у одной женщины ожоги первой-второй степени на площади 2 процентов тела, остальных осматривают врачи.

Ранее в Челябинске на заводе пластиковых окон прогремел мощный взрыв. В момент аварии в помещении газовой котельной предприятия находились шесть человек. Четверо успели выбежать, двое остались под завалами.

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