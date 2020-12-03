Организатор переговоров с Дудаевым назвал Чубайса наглым и бездарным

Бывший председатель Верховного совета (ВС) России Руслан Хасбулатов назвал главу «Роснано» Анатолия Чубайса, чью отставку ранее утвердили в правительстве, бездарным и наглым человеком. Его слова приводит радиостанция «Говорит Москва».

Экс-политик, выступавший в 1994 году организатором «Миротворческой миссии профессора Хасбулатова», чьей целью было проведение переговоров с президентом непризнанной республики Ичкерия Джохаром Дудаевым, отметил, что за все время своей работы Чубайс не выполнил обещаний. По мнению Хасбулатова, Саяно-Шушенская катастрофа в 2009 году, в результате которой погибли 75 человек, стала следствием «экспериментов» государственного деятеля.

Бывший председатель ВС заявил, что назначение Чубайса было диким по своей нелепости. «Вдруг назначают человека совершенно бездарного, наглого до предела, способного только разрушать», — отметил он. Хасбулатов также удивился тому, что Чубайса «столько держали».

Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко подписал документ, позволяющий отправить в отставку Анатолия Чубайса. Новым председателем правления компании на пять лет станет Сергей Куликов, назначить которого накануне предложил президент России Владимир Путин.

Чубайс руководил «Роснано» в течение 12 лет. Его уход совпал с переводом госкомпании и семи других организаций под управление ВЭБ.РФ в рамках масштабной реформы институтов развития.

Должность, которую получит Чубайс, в настоящий момент неизвестна. Ранее сообщалось, что глава «Роснано» после ухода с поста может занять пост в постоянном представительстве России в ООН.