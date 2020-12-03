На обложке Elle появилось фото целующейся с женой супермодели

Суданская супермодель Авенг Аде-Чуол (Aweng Ade-Chuol) снялась вместе с супругой для обложки нового номера британской версии журнала Elle. Снимок появился на странице издания в Instagram.

На размещенном кадре манекенщица целуется с женой Алексус (Alexus). Супружескую пару запечатлели на однотонном фоне в схожих черно-белых нарядах: костюмах в крупный горох модного дома Saint Laurent. На женщинах также — аксессуары ювелирных брендов Cartier и Tiffany & Co.

Авторами снимков выступил дуэт фотографов, который работает под псевдонимом Meinke Klein. Стилистом стала Аурелия Дональдсон (Aurelia Donaldson), а визажистом — Биа Свит (Bea Sweet).

Супермодель дала интервью журналу, где рассказала о травле жителей Южного Судана, с которой ей пришлось столкнуться из-за ориентации и однополого брака. По ее словам, многие соотечественники желали ей смерти. Знаменитость также добавила, что из-за критики предпринимала попытку самоубийства.

Известно, что Авенг Аде-Чуол заключила брак с женой Алексус в декабре 2019 года в Нью-Йорке, поскольку однополые браки запрещены в Южном Судане с 2011 года.

Авенг Аде-Чуол — южносуданская супермодель, которая родилась в лагере беженцев в Кении, куда ее семья бежала во время Второй гражданской войны в Судане. В возрасте семи лет девочка переехала с родственниками в Австралию. В 2017 году агент модельного агенства Chadwick Models заметил Аде-Чуол в McDonald's, где она в то время работала, и предложил ей сотрудничество.