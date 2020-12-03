Названо количество носящих маски в общественном транспорте россиян

Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала количество россиян, носящих маски в общественном транспорте, в эфире телеканала «Россия 1», передает агентство «Москва».

По данным Поповой, на данный момент маски в общественном транспорте носят более 90 процентов пассажиров. «Этого результата удалось достичь», — констатировала она, подчеркнув, что речь идет только о внутригородском транспорте. «Определенную проблему еще пока составляет транспорт пригородный», — добавила глава Роспотребнадзора.

Ранее Попова заявила, что российские научные центры создают более десяти различных вакцин. До этого она также рассказала, что темп распространения COVID-19 в России замедляется. По ее словам, в 58 регионах страны ситуация стабилизируется, в 28 — заболеваемость продолжает расти.