Американским нефтяным гигантам пришлось затянуть пояса

Американскому нефтяному гиганту Chevron вслед за Exxon Mobil пришлось затянуть пояс и из-за падения цен на нефть в 2020 году скорректировать долгосрочные планы по капиталовложениям. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на заявление компании.

Капитальные расходы и траты на исследовательскую работу Chevron в 2022-2025 годах составят 14-16 миллиардов долларов ежегодно. Ранее планировалось, что они будут на уровне 19-22 миллиардов. Таким образом, компания не ожидает, что цены на нефть в ближайшем будущем существенно вырастут.

В начале недели об аналогичных планах объявил главный конкурент Chevron в США — компания Exxon Mobil. Она собирается опустить планку по капитальным расходам до 25 миллиардов долларов в год до конца 2025 года. До пандемии компания планировала в ближайшие пять лет тратить ежегодно около 35 миллиардов.

В ноябре 2020 года Exxon Mobil значительно ухудшила прогноз по ценам на сырье на ближайшие семь лет. В нефтяной корпорации полагают, что влияние пандемии коронавируса на рынок будет сохраняться еще долгие годы.