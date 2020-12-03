Захарова назвала выступление Украины в ООН «плевком в лицо ветеранов»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала выступление постпреда Украины при ООН Сергея Кислицы на заседании Генассамблеи «плевком в лицо ветеранов». Об этом она написала в своем Facebook-аккаунте.

По словам Захаровой, высказывания Кислицы о том, что СССР убил тысячи украинцев, и сравнения советских воинов с солдатами нацисткой Германии являются оскорблением в адрес всех участников Великой Отечественной войны, которые живут на Украине. Она также подчеркнула, что подобные слова — это надругательство над памятью миллионов украинцев, которые сражались в рядах Красной армии, партизанских отрядах и подполье, отдавших свои жизни за освобождение мира.

Российский дипломат отметила, что «исторический ревизионизм и русофобия уже не удивляют». Она добавила, что Киев с 2014 года ежегодно голосует против принимаемых по инициативе России резолюций Генассамблеи ООН о борьбе с героизацией нацизма и в то же время строит из себя жертву некой «советской оккупации» времен Второй мировой.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поздравил США с Днем ветеранов и поведал об «общих победах» двух государств. Он отметил, что украинские американцы с честью и достоинством служили в рядах Вооруженных сил США».