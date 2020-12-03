Школьница забыла в шкафу набитый деньгами рюкзак и обнаружила его 20 лет спустя

Девушка нашла в своем шкафу рюкзак с деньгами, которые она должна была заработать, будучи школьницей. Своей историей пользовательница по имени Сьюзан (Iguessmynameissusan) поделилась на портале Reddit.

По словам юзерши, в рамках рождественской акции ученикам начальной школы предложили продавать соседям свечи. Обходя всех потенциальных клиентов, Сьюзан собирала деньги и записывала имена, а также количество свечей, которое необходимо будет им доставить к празднику.

20 лет спустя уже взрослая рассказчица искала в своей комнате авторучку и неожиданно увидела школьный рюкзак, где должен был храниться пенал с письменными принадлежностями. Открыв сумку, девушка обнаружила, что она «доверху набита деньгами». Помимо купюр в ней лежал блокнот с именами и цифрами.

Страдающая психологическими проблемами и расстройством памяти Сьюзан не смогла самостоятельно вспомнить происхождение находки. Позже мать объяснила девушке, что та нашла деньги соседей, которые заплатили за свечи, но из-за забывчивости школьницы так и не получили свои заказы.

Также выяснилось, что со временем мать отдала долг всем несостоявшимся клиентам. Она в шутку напомнила дочери, что теперь находка принадлежит ей по праву.

В ноябре сообщалось о семейной паре, которая нашла на собственном чердаке старинные монеты, стоящие десятки тысяч долларов. Супруги предположили, что клад оставили люди, которые жили в доме до них. Они связались с ними и отдали им находку.