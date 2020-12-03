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Власти Москвы оценили необходимость новых ограничений к Новому году

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Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Власти Москвы не планируют вводить дополнительные ограничения в период новогодних праздников, как это ранее сделали власти Санкт-Петербурга, заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов. Его слова приводит ТАСС в четверг, 3 декабря.

Оценивая необходимость новых ограничений, он заявил, что пока действующих мер достаточно.

Заммэра выразил надежду на то, что при соблюдении горожанами санитарных требований, роста заболеваемости коронавирусом не произойдет.

Ефимов также допустил, что основная часть действующих ограничений может быть отменена к середине 2021 года.

Ранее в четверг стало известно о решении властей Петербурга ужесточить ограничения перед Новым годом. В частности, будет приостановлена работа выставок и спектаклей. Кроме того, все кафе и рестораны Санкт-Петербурга будут полностью закрыты в первые дни новогодних выходных и перед самим Новым годом.

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