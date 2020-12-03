Власти Москвы назвали сроки начала отмены ограничений из-за коронавируса

Московские власти надеются снять основную часть действующих ограничений из-за пандемии коронавируса к середине 2021 года. Такие сроки назвал заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, передает РИА Новости в четверг, 3 декабря.

Он также отметил, что введение дополнительных ограничений на Новый год не планируется. «На сегодняшний момент мы видим, что введенных ограничений достаточно», — сказал он.

Ранее в четверг стало известно о решении властей Петербурга ужесточить ограничения перед Новым годом. В частности, будет приостановлена работа выставок и спектаклей. Как отметил вице-губернатор Петербурга Евгений Елин, данные меры призваны повлиять на местных жителей, которые любят «кучковаться».

3 декабря мэр Москвы Сергей Собянин объявил о старте массовой вакцинации от коронавируса в столице. Начиная с 4 декабря для работников образования, здравоохранения, а также городских социальных служб будет доступна электронная запись на прививку. Работа прививочных пунктов начнется с 5 декабря.