Помощники депутата Госдумы посоветовали многодетной матери сдать детей в детдом

Помощники депутата Госдумы Натальи Боевой ответили на просьбу многодетной матери о помощи советом сдать детей в детдом. Рассказ жительницы Краснодарского края Алины Дудерец опубликовал Telegram-канал издания «Подъем».

Женщина обратилась к депутату с просьбой выделить средства на лекарства, так как после лечения старшего сына денег совсем не осталось. Из аккаунта Боевой ей якобы ответили: «Зачем рожали, если не тянете? Сдайте в детдом, если не можете заниматься этим самостоятельно. Возиться с вами Наталья Дмитриевна не будет».

В свою очередь, депутат заявила, что такой переписки ни она, ни ее помощники в Facebook не нашли. Она считает, что это начало избирательной кампании и кто-то ее подставляет.

«Мне аж плакать хочется, ну разве так можно? Вот так подставить человека можно? В жизни у меня не было, чтобы я сказала кому-то грубость», — отметила Боевая.

Ранее депутат ульяновской гордумы Виктория Маркелова обматерила пользователя Instagram после критики в свой адрес. Мужчина написал комментарий к посту о планах политика, отметив, что Маркелова «в очередной раз обманывает людей» и единственное, что может делать — это «лизать царьков». Она заявила, что ее задело «бесцеремонное неуважительное отношение».