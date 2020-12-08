Депутат назвала клеветой данный россиянке совет сдать детей в детдом

Депутат Госдумы от Краснодарского края Наталья Боева подала заявление в полицию, где назвала клеветой видеоролик многодетной матери, в котором помощники Боевой якобы отказали россиянке в предоставлении помощи и посоветовали сдать детей в детдом. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам депутата, переписки, скриншоты которой демонстрировала Алина Дудерец, не существует. Боева добавила, что готова помочь многодетной россиянке, если та действительно нуждается в помощи.

Как сообщает агентство со ссылкой на министерство социального развития края, в базе данных ведомства нет информации о женщине, она не получает никаких социальных льгот со стороны органов соцзащиты.

Кроме того, жители станицы Каневской, которая указана в качестве места жительства россиянки в социальной сети «ВКонтакте», рассказали, что не знают никого с именем и фамилией женщины.

Ранее Дудерец заявила, что через Facebook обратилась к Боевой с просьбой выделить деньги на лекарства, так как после лечения старшего ребенка у семьи закончились средства. Из аккаунта Боевой ей якобы ответили: «Зачем рожали, если не тянете? Сдайте в детдом, если не можете заниматься этим самостоятельно. Возиться с вами Наталья Дмитриевна не будет».