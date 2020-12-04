Российские компании назвали 2020 год худшим в своей истории

Большинство российских компаний посчитали 2020 год неудачным для их бизнеса, 28 процентов фирм и вовсе назвали его худшим в своей истории. Четверть ожидает, что по итогам года их выручка упадет. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сервисом «Работа.ру», копия есть у «Ленты.ру». Исследование проходило в ноябре, в нем участвовало около 1500 респондентов.

Большинство представителей бизнеса (67 процентов) назвал этот год периодом падения, причем наиболее тяжелыми ударами для компаний стали потеря клиентов, сокращение штата и приостановка деятельности на фоне вводимых из-за пандемии ограничений.

Для некоторых этот год оказался самым лучшим — так ответили четыре процента респондентов. Из положительных итогов участники опроса отмечали запуск новых направлений деятельности и повышение зарплат для сотрудников.

Ранее в декабре эксперты сервиса «Работа.ру» выяснили, что большинство фирм — 81 процент — отказались от корпоративов в этом году. При этом 15 процентов компаний все же намерены провести корпоратив в офисе или на внешней площадке, а 4 процента планируют устроить его в дистанционном формате.