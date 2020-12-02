Названа доля отказавшихся от корпоративов российских компаний

Эксперты сервиса «Работа.ру» провели исследование и выяснили, какие российские компании не планируют проводить корпоратив на Новый год. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным опроса, большинство фирм — 81 процент — отказались от корпоративов в этом году. При этом 15 процентов компаний все же намерены провести корпоратив в офисе или на внешней площадке, а 4 процента планируют устроить его в дистанционном формате.

Опрос проводился в ноябре среди 1,5 тысячи представителей российских компаний по всей стране.

Ранее сообщалось, что в среднем россияне в 2020 году собираются потратить на Новый год 18,3 тысячи рублей. Больше всего на новогодние праздники планируют тратить жители Москвы (в среднем 22,6 тысячи рублей). На втором месте — Санкт-Петербург (20,7 тысячи рублей), на третьем — Самара (20 тысяч рублей).