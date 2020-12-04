В России появится еще один умный город — одноименную систему планируют внедрить в Пятигорске к 2025 году. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального информационно-аналитического центра «Умное Ставрополье».

Как отмечается, на первом этапе реализации проекта в Пятигорске установят 20 интеллектуальных видеокамер, часть из которых будет работать на распознавание лиц, а часть — на идентификацию государственных регистрационных знаков автотранспорта. Всего же за пять лет в городе должны появиться 350 таких камер.

Также в Пятигорске планируют смонтировать 50 новых остановок, а 150 уже имеющихся оснастят мультимедийными табло. Кроме того, порядка 2,5 тысячи мусорных контейнеров города оборудуют датчиками загрузки, которые позволят оптимизировать маршруты движения спецтехники и адаптировать процесс сбора и вывоза отходов.

Проект «Умный город» реализуется в России в том числе в рамках национального проекта «Цифровая экономика». Всего на реализацию данного нацпроекта планируется направить более 1,8 триллиона рублей. В частности, он предполагает увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников, создание в стране устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также перевод госорганов и организаций на использование преимущественно программного обеспечения российской разработки.