Участницы развратной COVID-вечеринки в Москве оправдались

Принявшие участие в развратной COVID-вечеринки в Москве модели оправдались. По их словам, на мероприятии присутствовали только знакомые, а общая численность гостей не превышала 50 человек. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Одна из участниц вечеринки заявила, что мероприятие было рассчитано на ограниченное количество приглашенных. «У нас вход по спискам был. Там только знакомые. Сейчас ограничены мероприятия только до 50 человек», — сказала она.

Телеканал отмечает, что гостей на вечеринке было намного больше. При этом все они не соблюдали социальную дистанцию и не были в масках.

Ранее РЕН ТВ сообщил, что столичное модельное агентство VEROSSO организовало развратную коронавирусную вечеринку. Мероприятие началось в 23:00, когда ночным заведениям в столице предписано прекратить свою работу. Вечеринку устроили в дорогих апартаментах площадью 400 квадратных метров. Гостям были доступны бассейн, джакузи и хамам, а также три интим-комнаты для уединения, их обслуживают официантки в купальниках. На место прибыла полиция, после чего приглашенные разошлись.