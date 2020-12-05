Развратная COVID-вечеринка моделей в Москве попала на видео

В Москве модельное агентство VEROSSO организовало развратную коронавирусную вечеринку. Мероприятие попало на видео, кадры публикует телеканал РЕН ТВ.

По информации телеканала, вечеринка началась в 23:00, когда ночным заведениям в столице предписано прекратить свою работу. За вход на мероприятие гости должны заплатить по 5000 рублей, однако участие это не гарантировало. Посетителей отбирал фейсконтроль по признаку «успешности».

Вечеринку устроили в дорогих апартаментах площадью 400 квадратных метров. Организаторы пообещали, что «ночь будет пронизана децибелами музыки, литрами элитного алкоголя, приятными и открытыми знакомствами». Гостям доступны бассейн, джакузи и хамам, а также три интим-комнаты для уединения, их обслуживают официантки в купальниках. Участники мероприятия не соблюдают социальную дистанцию, а маску надела лишь одна девушка. По ее словам, она сделала это, чтобы остаться инкогнито.

По адресу, где проходит вечеринка, прибыла полиция, уточняет телеканал.

В Москве из-за распространения COVID-19 с 13 ноября действует запрет на работу ресторанов, кафе и клубов в ночное время. Общепит и развлекательные заведения должны прекращать работу в 23:00 и открываться только в 6:00. Запрет будет действовать до 15 января.