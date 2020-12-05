«Манчестер Сити» впервые в сезоне выиграл два матча подряд в АПЛ

«Манчестер Сити» на своем поле обыграл «Фулхэм» в матче 11-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 5 декабря, и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. В составе победителей голами отметились Кевин де Брейне и Рахим Стерлинг. Оба мяча были забиты в первом тайме.

Победа позволила «Манчестер Сити» набрать 18 очков и занять четвертое место в турнирной таблице. Клуб первый раз в сезоне выиграл два матча подряд в чемпионате. Новичок АПЛ «Фулхэм» имеет в активе семь очков и находится на 17-й позиции.

В следующем туре «Манчестер Сити» 12 декабря на выезде сыграет в дерби с «Манчестер Юнайтед». «Фулхэм» днем позже на своем поле примет «Ливерпуль».