«Эвертон» потерял очки в матче с аутсайдером АПЛ

«Эвертон» на выезде сыграл вничью с «Бернли» в матче 11-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 5 декабря, и завершилась со счетом 1:1. В первом тайме на гол Роберта Брэйди гости ответили точным ударом Доминика Калверта-Льюина.

В активе «Эвертона» после 11 туров 17 очков, клуб занимает седьмое место в турнирной таблице. «Бернли» набрал шесть очков и находится на предпоследней, 19-й позиции.

«Эвертон» в следующем туре 12 декабря на своем поле примет «Челси». «Бернли» днем позже на выезде сыграет с «Арсеналом».