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Найдена первая противостоящая антителам мутация коронавируса

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Фото: РИА Новости / Павел Кононов

Ученые нашли первую мутацию коронавируса, которая может распознавать антитела и противостоять им. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на журнал Nature.

Специалисты Онкологического исследовательского центра Фреда Хатчинсона обнаружили одну мутацию SARS-CoV-2, которая маскирует его от всех антител, выработанных для борьбы с вирусом. Также были найдены мутации, которые ускользали выборочно от одного из трех антител.

Как отмечает издание, часть из таких изменений широко распространена у инфицированных COVID-19, а мутация, скрывающаяся от всех антител, обнаружена в Нидерландах и Дании.

Ранее сообщалось, что россиян предупредили о недопустимости профилактики COVID-19 антибиотиками. Отмечается, что их можно назначать только при бактериальных осложнениях новой инфекции.

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