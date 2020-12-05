Российского школьника заподозрили в убийстве бабушки

В Санкт-Петербурге задержали 16-летнего школьника, его подозревают в убийстве бабушки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Возбуждено уголовное дело.

Уточняется, что подозреваемого задержали вечером в пятницу, 4 декабря, у дома №95 по Московскому проспекту. В полиции сообщили, что преступление было совершено 3 декабря, когда ученик 10-го класса находился в гостях. После ссоры он несколько раз ударил ножом свою 71-летнюю бабушку, от полученных ран она умерла. По информации «Комсомольской правды. Санкт-Петербург», подросток сам сдался полиции и во всем сознался. Также газета указывает, что школьник уже имел проблемы с законом и был неоднократно судим.

«Фонтанка» предполагает, что ссора между родственниками произошла из-за обиды подростка на то, что бабушка не навещала его в местах лишения свободы, где он находился после нанесения ножевых ранений своей матери. Издание уточняет, что школьника уже судили за кражу, грабеж, разбой и попытку угона машины.

В октябре в Петербурге задержали 15-летнюю школьницу, подозреваемую в ограблении и жестоком убийстве своей бабушки. Сообщалось, что девушка трижды ударила ее ножом в живот и украла у нее 20 тысяч рублей.