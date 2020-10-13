Смерть бабушки нижегородского стрелка опровергли

Бабушка нижегородского стрелка Данила Монахова, открывшего огонь по людям и убившего трех человек, успешно прооперирована. Об этом ТАСС рассказал источник в медицинских кругах.

Таким образом собеседник агентства опроверг информацию о том, что Галина Монахова скончалась от полученных травм. «Она была ранена в брюшную полость. В настоящее время бабушка стрелявшего находится в крайне тяжелом состоянии», — заявил источник.

Ранее Telegram-канал «112» сообщил, что россиянка скончалась в больнице на операционном столе. Замгубернатора региона Давид Мелик-Гусейнов пояснил, что после стрельбы госпитализированы трое пострадавших. Состояние двух раненных удалось стабилизировать. Еще одна жительница города Бор находится в крайне тяжелом состоянии: она получила множественные огнестрельные ранения органов брюшной полости.

12 октября 18-летний Монахов поругался с бабушкой, схватил ружье и несколько раз выстрелил в нее. На крики женщины прибежал сосед — стрелок открыл огонь и по нему. Мужчина погиб на месте. После этого молодой человек взял второе ружье и отправился на остановку, где открыл огонь по прохожим и подъехавшему автобусу.

Число погибших от действий Монахова достигло трех. Сам стрелок скрылся в лесах. Для поиска молодого человека задействованы спецсредства.