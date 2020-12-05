ВОЗ развеяла иллюзии о быстром завершении пандемии

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обеспокоена тем фактом, что разработка вакцины привела к тому, что люди по всему миру начали верить в быстрое завершение пандемии коронавируса. Организация развеяла иллюзии на этот счет. Глава организации Тедрос Аданом Гебрейесус признал, что прогресс в вакцинах несомненно воодушевляет, но расслабляться все равно не стоит, его слова передает ТАСС.

«ВОЗ озабочена растущим ощущением того, что пандемия COVID-19 завершилась», — констатировал он и указал, что сейчас во многих регионах мира есть очаги очень высокого распространения вируса, а это оказывает огромное давление на врачей и структуры системы здравоохранения в целом.

Ранее в декабре ВОЗ порекомендовала носить маски на улице. Представитель организации Маргарет Харрис заявила, что всеобщий масочный режим следует ввести во всех местах, где не обеспечена качественная вентиляция и не получается выдерживать дистанцию по меньшей мере в один метр.

Во всем мире COVID-19 заразились свыше 65 миллионов человек, более полутора миллионов умерли от вызванных вирусом осложнений.