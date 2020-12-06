Тутберидзе раскритиковала победившую на этапе Кубка России ученицу

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе раскритиковала подопечную Камилу Валиеву, выигравшую этап Кубка страны в Москве. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Специалист осталась недовольна падением фигуристки во время исполнения тройного прыжка в произвольной программе. После проката Тутберидзе заявила Валиевой, что та не оставляет шансов себя похвалить. Россиянка объяснила ошибку тем, что слишком задумалась о том, как правильно исполнить элемент.

Валиева стала победительницей соревнований, которые прошли в воскресенье, 6 декабря. Второе место заняла Ксения Цибинова, на третьей строчке расположилась Анастасия Тараканова.

По набранным баллам за произвольную программу Валиева превзошла мировой рекорд Александры Трусовой, а по сумме за две программы — мировое достижение Алены Косторной. Однако обновления рекордов не произошло, так как Международный союз конькобежцев (ISU) не учитывает результаты на национальных турнирах.