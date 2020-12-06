Ученица Тутберидзе превзошла два мировых рекорда и выиграла этап Кубка России

Камила Валиева, ученица Этери Тутберидзе, одержала победу на этапе Кубка России по фигурному катанию в Москве. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
В воскресенье, 6 декабря, спортсменки представили произвольную программу, за которую Валиева получила от судей 168,66 балла. Днем ранее с результатом 86,20 фигуристка выиграла короткую программу, общая сумма составила 254,86 балла.
Второе место на соревнованиях в Москве заняла Ксения Цибинова, набравшая в сумме 198,44 балла (67,59 +130,85). На третьей строчке расположилась Анастасия Тараканова (195,27; 64,18 +131,09).
По набранным баллам за произвольную программу Валиева превзошла мировой рекорд Александры Трусовой, а по сумме за две программы — мировое достижение Алены Косторной. Однако обновления рекордов не произошло, так как Международный союз конькобежцев (ISU) не учитывает результаты на национальных турнирах.