Четверной тулуп 12-летней ученицы Тутберидзе показали на видео

Четверной тулуп 12-летней российской фигуристки Алисы Двоеглазовой показали на видео. Запись опубликована в официальном аккаунте команды ее тренера Этери Тутберидзе в Instagram.

Ученица Тутберидзе сумела исполнить чистый тулуп в четыре оборота во время тренировки. На кадрах Двоеглазова катается в черном костюме и легинсах, в это время на льду присутствуют другие фигуристки.

«Браво! На смену ушедшей Веронике Жилиной», «Этери, Ваши звезды не дадут Вам и Вашему штабу грустить от уходящих», «Рудковский запарится коттеджи строить для всех хрустальных звездочек, которых хочет переманить», — отметили пользователи в комментариях к видео.

Ранее в ноябре другая ученица Тутберидзе первой выполнила три сложнейших прыжка в одной программе. Фигуристка Софья Акатьева завоевала золотую медаль на этапе Кубка России в Казани среди юниоров. Она назвала тренера справедливой и спокойной.